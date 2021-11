Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:0-Sieg gegen Düsseldorf

Dresden. War das der Befreiungsschlag für Dynamo Dresden im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ? Der Aufsteiger hat nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander am Sonntag erstmals seit Ende September wieder in Ligaspiel gewonnen und bezwang Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) . Christoph Daferner (43.) erzielte per Foulelfmeter da entscheidende Tor für Dynamo, das auf Rang 13 der Tabelle springt. Düsseldorf ist punktgleich, aber mit der besseren Tordifferenz Zwölfter.

(1) Kevin Broll: Der Torwart kann sich in der ersten Halbzeit und auch über weite Strecken des zweiten Durchgangs nicht auszeichnen, weil die Gäste keine gefährlichen Bälle auf seinen Kasten bringen. Eingreifen musser erst in der Schlussviertelstunde: Bleibt geschickt stehen, als Narey frei vor ihm auftaucht, und hält dadurch die knappe Führung fest (76.). Hat kurz darauf auch Iyohas Schuss sicher (79.). Die sich gefährlich senkende Flanke von Peterson lenkt er problemlos über die Latte (90.+1). Note: 2 ©

Die schien zu beflügeln, denn nach dem Wiederanpfiff agierte der Aufsteiger deutlich druckvoller und wollte die Partie frühzeitig entscheiden. Letztlich fehlten aber sowohl das Glück als auch die letzte Genauigkeit in den Aktionen. Sinnbildlich dafür steht Daferner, der in der 71. Minute frei vor Torwart Florian Kastenmeier ein missglücktes Abspiel wählt, statt selbst abzuschließen und zehn Minuten später den Ball aus sieben Metern nicht richtig trifft. Vor allem aber defensiv zeigten die Hausherren eine starke kämpferische Leistung und ließen nur wenige Düsseldorfer Aktionen in Strafraumnähe zu. Khaled Narey (76.) vergab die größte Chance. Er scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Kevin Broll.