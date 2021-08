Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1 beim Hamburger SV

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Dynamos Mann des Tages muss lediglich in der 5. Spielminute hinter sich greifen: sieht den Ball beim Abschluss von Ludovit Reis erst im letzten Moment und agiert dann etwas unglücklich, wodurch ihm der Ball durchrutscht – 0:1. In der 18. Minute beim Abschluss von Glatzel zur Stelle. Fliegt nach Wintzheimer-Schuss in der 35. Minute schön und sichert seinen Kasten ab. Hält Kinsombis Torschuss in der 38. Minute stark. In der zweiten Halbzeit phasenweise mit ein paar ruhigeren Minuten, vom HSV kommt etwas weniger. In der 82. Minute mit der Rettung beim Abschluss von Kinsombi. Auch in der 83. Spielminute klärend am Ball. Immer da, wenn er gebraucht wird. Große Aktie am Punkt für die SGD – vor allem auch mit starken Paraden in der Nachspielzeit. Note: 1,5. ©