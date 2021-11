Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:2 bei Holstein Kiel

Kiel. Dynamo Dresden hat in Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag nicht gelandet. Dank einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit feierten die Gastgeber aus Kiel am Freitagabend einen 2:1 (0:1)-Erfolg und verließen den Abstiegs-Relegationsplatz.

