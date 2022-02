Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:4 gegen Hansa Rostock

DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel

(22) Anton Mitrjuschkin: Sein erster Pflichtspieleinsatz wurde für den Russen zum Albtraum. Sein erster Ballkontakt glückte noch, als er die Kugel in der 2. Minute rausschlug, doch dann begann seine Pechsträhne. In der 6. Minute war er noch an Verhoeks Kopfball dran, doch die Kugel landete im Netz. Dann fasste er gegen seine Laufrichtung am schwierigen Aufsetzer von Fröling vorbei (10.). Beim 0:3 hielt er erst Duljevics Fernschuss, dann gegen den nachsetzenden Behrens, aber der Abraller fiel Fröling vor die Füße (13.). Beim 0:4 hatte er auf der Linie keine Chance gegen den frei zum Kopfball kommenden Verhoek (18.). Hätte Mitrjuschkin nicht noch drei-, viermal gut reagiert, hätte Dynamo zur Pause auch schon höher hinten liegen können. In der zweiten Halbzeit hatte er weniger Druck, konnte gegen Rizzuto und Sikan das 1:5 verhindern (76./82). Dafür gab es Applaus. Note 3,5 ©