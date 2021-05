Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln

Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat in der 3. Fußball-Liga einen großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Die Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Schmidt setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 2:0 (2:0) durch und profitierte zudem von Patzern der Konkurrenz. Heinz Mörschel brachte die Dresdner in der 10. Minute in Führung, der ehemalige österreichische Nationalstürmer Philipp Hosiner machte noch vor der Pause per Foulelfmeter den Endstand perfekt (31.).

