Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:1 gegen SC Paderborn

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Muss in der 14. Minute nach einer Paderborn-Ecke erstmals eingreifen, kann den Kopfball auf sein Tor aber klären. Bekommt durch seine Vordermänner in der ersten Halbzeit viel Arbeit abgenommen, wird ins Aufbauspiel mit einbezogen, muss aber nur in den seltensten Fällen nach Paderborner Vorstößen selbst eingreifen, da Dynamos Abwehr bereits vorher zur Stelle ist. Reagiert in der 45. Minute gut und schnappt sich den Ball, nachdem mehrere seiner Mitspieler zuvor im eigenen Strafraum zu Fall kamen. In der 50. Minute mit der Doppel-Hammer-Parade, als er zunächst einen Schuss von Pröger abwehrt und unmittelbar danach den Abpraller-Kopfball von Platte aus kurzer Distanz klären kann. In der 61. Minute beim 1:1 durch Michel nach einem Konter chancenlos, nachdem er den vorherigen Abschluss noch an den Pfosten lenken konnte. Gewohnt sicherer Auftritt. Note: 1,5 ©