Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:3 n.V. gegen St. Pauli

(1) Kevin Broll: Da Dynamo hinten im ersten Durchgang sehr kompakt steht, hat er zunächst eher weniger zu tun. In der 36. Minute aufmerksam, als Aidonis einen Freistoß zurück auf ihn spielt, er dies aber schnell genug bemerkt und den Ball ins Aus befördert. Fängt den Abschluss von Burgstaller in der 42. Minute gut ab und hält dadurch das 0:0 zur Pause. Kommt in der 51. Minute weit aus seinem Kasten und kämpft unweit der Eckfahne mit Dittgen um den Ball, Akoto kommt und klärt – das war riskant! In der 63. Minute beim 0:1 durch den Volleyschuss von Leart Paqarada ohne Chance. Muss knappe zehn Minuten später schon wieder hinter sich greifen, als Maximilian Dittgen nach einem Paqarada-Freistoß über die Linie drückt. Pariert einen von Löwe noch leicht abgefälschten Abschluss von Dzwigala in der 90+3. Minute bärenstark und rettet Dynamo somit in die Verlängerung. In der 97. Minute bei einem zentralen Burgstaller-Abschluss ohne Probleme. Beim 2:3 im der 101. Minute durch Buchtmann ohne Aktie am Tor. In der 107. Minute im Glück, als Amenyidos Abschluss hinter ihm an den Pfosten klatscht. Note: 2 ©