Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:1-Erfolg beim FC Hansa Rostock

Kauczinski setzte erneut auf das in der Vorwoche erstmals praktizierte 3-5-2-System mit Routinier Marco Hartmann in der Abwehrzentrale. Der 32-Jährige brachte nicht nur deutlich mehr Sicherheit in Dynamos Hintermannschaft, er zeigte beim 2:0 auch noch seine Abschlussqualitäten, als er nach einem Freistoß von Patrick Weihrauch traf.