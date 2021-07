Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum klaren 3:0-Erfolg gegen den FC Ingolstadt

DURCHKLICKEN: Die Dynamo Elf in der Einzelkritik

(1) Kevin Broll: Wie erwartet auch in dieser Saison Dynamos Nummer 1. Im ersten Durchgang mit einem eher ereignisarmen Arbeitstag, vom FC Ingolstadt kommt offensiv über weite Strecken wenig. Immer da, wenn es nötig ist, kann sich aber selten auszeichnen. In der 60. Minute beim Abschluss von Eckert-Ayensa ohne Probleme. Auch in der 79. Minute sicher, als er eine Hereingabe der Gäste locker abfängt. Setzt seine starke Serie aus der vergangenen Saison fort und bleibt unter Alexander Schmidt in allen Punktspielen ohne Gegentor. Note: 2 ©