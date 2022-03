Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis beim 1. FC Nürnberg

DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Kann beim 0:1 durch Fabian Nürnberger aus der Distanz in der 12. Minute nur noch dem Ball zuschauen, wie er neben ihm einschlägt. In der 24. Minute gegen Tim Handwerker mit der Riesenparade, verhindert das 0:2. Kann in der 61. Minute nach einer Ecke das 1:1 festhalten, hält gut, hat aber auch Glück, da der Ball auf ihn kommt. Auch in der Folge immer da, wenn er gebraucht wurde. Note: 2 ©