Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Hannover 96

(1) Kevin Broll: Der Dynamo-Schlussmann hatte in der ersten Halbzeit wenig zu tun. Das erste Mal ernsthaft eingreifen musste „Brollo“ in der 45. Minute, als Hendrik Weydandt aus 18 Metern draufhielt. In der zweiten Halbzeit bekam der Dresdner Keeper mehr Arbeit. Einmal prallte er mit Jannik Dehm zusammen, doch der Torwart überstand die Szene anders als der Hannoveraner schadlos. In der Schlussphase behielt Broll die Nerven, war ein sicherer Rückhalt. Note 3 ©