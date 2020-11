Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Unterhaching

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Elf in der Einzelkritik

(1) Kevin Broll: Der Stammkeeper musste früh und sehr oft mit dem Fuß mitspielen. Dabei unterlief ihm in der 14. Minute ein schwaches Anspiel auf Yannick Stark, in dessen Folge Haching den Ball eroberte und durch Niclas Anspach zur ersten guten Chance kam, die Broll aber vereitelte. So machte er seinen Fehler umgehend gut. Mit den Händen eingreifen musste er danach bis zur Pause nicht mehr, denn die Abwehr stand besser. In der 54. Minute parierte er den Fernschuss von Dominik Stroh-Engel und verhinderte somit einen raschen Anschlusstreffer der Gäste. Note: 3 ©