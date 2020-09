Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg in Kaiserslautern

Kaiserslautern. Einstieg nach Maß für den Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden: Die Sachsen errangen am Freitagabend zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Liga beim 1. FC Kaiserslautern einen hart erkämpften 1:0 (0:0)-Erfolg. Sebastian Mai erzielte vor 4150 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion das entscheidende Tor des Abends für den Zweitliga-Absteiger, der eine komplette Halbzeit in Unterzahl agieren musste. Paul Will flog nach einem Handspiel bereits in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.