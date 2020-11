Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum unglücklichen 1:2 in Saarbrücken

DURCHKLICKEN: Die Noten für die Dynamo-Elf

(1) Kevin Broll: Jacobs Abschuss in der 11. Spielminute kommt zentral auf ihn und stellt somit kein Problem für Dynamos Schlussmann dar. Bei Baryllas Distanzschuss in der 15. Minute reaktionsschnell auf der Linie. Angelt dem in der 24. Minute frei in den Fünfmeterraum eingelaufenen Jacob den Ball vom Fuß. Beim 1:1 in der 45. Spielminute durch einen Kopfball von Shipnoski, der im Strafraum viel zu viel Platz zum Abschluss hat, chancenlos. Auch in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs beim 1:2 für die Gastgeber durch die Hacke von Jacob ohne Aktie. Note 3,5. ©