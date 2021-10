DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Bei Buchtmanns frühem 1:0 nach einer Minute chancenlos: streckt sich vergebens, als der Ball im Winkel einschlägt. Dafür klärt er bei Burgstallers Schuss (22.) mit starker Parade zur Ecke. Danach in den wesentlichen Situationen immer auf dem Posten. Machtlos auch bei Burgstallers platziertem Foulelfmeter (73.). Beim 3:0 in der Nachspielzeit des kurz zuvor eingewechselten Marcel Beifus ist er nah dran an einer Parade, doch der Ball geht ins Netz. Note: 3 ©