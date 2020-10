Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zur 0:3-Niederlage in München

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Elf in der Einzelkritik

(1) Kevin Broll: In der 22. Spielminute bei Arps Freistoß von der Strafraumgrenze zwar noch mit der Hand am Ball, aber kriegt ihn nicht geklärt. Das 1:0 für die „kleinen Bayern“ war zwar sehr straff und platziert geschossen, erschien aber nicht unhaltbar. Macht beim 0:2 durch Leon Dajaku in der 28. Minute ebenfalls keine gute Figur, als ihm dessen scharfe Hereingabe vom Fuß unglücklich in den eigenen Kasten rutscht. Macht seine Fehler in der 42. Minute wieder gut, indem er einen von Mai verschuldeten und von Stiller geschossenen Elfmeter hält. In der 69. Minute hält er gut gegen Zaiser. Muss in der 90. Minute erneut hinter sich greifen, als Kühn zum 0:3-Endstand einschiebt. Note: 3,5 ©