DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Beim 0:1 von Thomas Ouwejan in der 20. Minute chancenlos, nachdem er Ranftls Hereingabe zunächst abwehren kann, der Ball jedoch in der Mitte beim Torschützen landet. Beim Freistoß von Ouwejan in der 44. Minute ohne Probleme. Hält in der 47. Minute gegen Terodde und in der 50. Minute gegen Mikhailov, als dieser frei auf ihn zuläuft – der Schalker hätte bei einem möglichen Tor aber sowieso im Abseits gestanden. Auch beim Kopfball von Bülter zum 0:2 in der 79. Minutechancenlos und ohne Aktie am Treffer. Gleiches Bild beim 0:3 durch Kaminski in der 90+4. Note: 3. ©