Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zur Niederlage in Mannheim

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Vor allem in der Anfangsviertelstunde nicht immer mit der Leistung seiner Vorderleute zufrieden – bringt dies lautstark zum Ausdruck und gibt immer wieder Anweisungen. In der 24. Minute im Glück, da der direkt vor ihm auftauchende Martinovic einen langen Ball nicht optimal erreicht. Ansonsten sind in der ersten Halbzeit vor allem seine Stimmbänder gefordert. Seine Abschläge verfehlen ihr Ziel mehrfach deutlich und landen zu häufig im Seitenaus. Übernimmt nach Mais Roter Karte in der 64. Minute die Kapitänsbinde. Beim 0:1 in der 90+5. Minute durch Garcias Handelfmeter springt er in die falsche Ecke. Note 4 ©