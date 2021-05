Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zur Nullnummer in Verl

DURCHKLICKEN: Die Fotos zum Spiel

(1) Kevin Broll: Muss nach 55 Sekunden erstmals parieren, als Corboz nach einem schön ausgespielten Angriff abschließt, ist aber zuverlässig zur Stelle. Riesenparade in der 18. Minute, als Eilers aus kürzester Distanz vorm Tor per Kopf abschließt, reißt die Hände hoch und hält den schon im Tor geglaubten Ball bärenstark. In der 42. und 43. Minute mit der doppelten Parade, einmal nach einem abgefälschten Ball von Knipping in der Luft, bei der darauffolgenden Ecke nach Ehlers-Hacke am Boden. Macht in der 61. Minute gegen Sander die kurze Ecke dicht. Neben der schlechten Chancenverwertung der Mannschaft von Guerino Capretti der Grund, dass Dynamo heute die Null hält. Seine Fehlabspiele bleiben unbestraft. Note: 1,5 ©