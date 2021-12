Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:1-Sieg gegen Karlsruhe

Dresden. Dynamo Dresden kann auch ohne seine Fans gewinnen. Das Team von Alexander Schmidt feierte am Sonntag gegen den Karlsruher SC im Rudolf-Harbig-Stadion, das aufgrund der aktuellen Coronabestimmungen in Sachsen leer bleiben musste, einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga .

(1) Kevin Broll: Der Mannheimer im Tor der SGD war im Spiel gegen seine badischen Landsleute frühzeitig gefordert. In der 17. Minute musste er bereits einen Rückstand gegen Fabian Schleusener verhindern. Bis zur Halbzeit hatte er dann aber wenig zu tun. In der zweiten Spielhälfte wurde ihm auch kalt, weil die KSC-Spieler ihm nichts an Bewährungsproben verschafften. Note 3 ©

So trist die Stimmung im sonst so stimmungsvollen Stadion war, so unansehnlich war auch die Partie zunächst. Denn Höhepunkte gab es in den ersten 45 Minuten nicht. Vor allem Dynamo brachte offensiv überhaupt nichts zustande. dpa