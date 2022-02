Dynamo Dresden in Paderborn ohne Broll und Daferner

Dresden. Es war kein leichter Einstieg in die Woche, das 1:4 gegen Hansa am vergangenen Sonntag konnte keiner bei Dynamo Dresden rasch abschütteln, doch nach einer schonungslosen Analyse des Debakels im Ostklassiker schaut man bei den Schwarz-Gelben nur noch nach vorn: auf das Samstagsgastspiel beim Tabellenachten SC Paderborn. Anzeige

Dort muss Trainer Alexander Schmidt leider erneut auf seinen Stammtorwart verzichten. “Kevin Broll ist noch angeschlagen”, erklärte der 53-Jährige auf der Online-Pressekonferenz am Donnerstag. Die verletzte rechte Hand Brolls sei noch angeschwollen, man werde Nachuntersuchungen vornehmen müssen. Broll sei daher am Sonnabend noch nicht wieder einsatzfähig. Nicht dabei sein kann in der Benteler-Area auch Torjäger Christoph Daferner, der am Sonntag gegen Hansa für ein Foul an Ex-Dynamo Haris Duljevic die fünfte Gelbe Karte sah und somit gesperrt ist.

Spielberechtigt ist dagegen wieder Michael Akoto, der seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat. Er bietet sich als Alternative für die Abwehr an, die gegen Hansa einen rabenschwarzen Tag erwischte. Doch dass nicht nur die Verteidiger, sondern nahezu die gesamte Mannschaft gegen Rostock versagte, das scheint bei Dynamo jedem klar.



Schmidt lobte seine Truppe für deren Charakterstärke, weil bei der Fehleranalyse keiner nach Ausreden gesucht oder die beleidigte Leberwurst gespielt habe. Die Spieler hätten sich an der Aufarbeitung aktiv beteiligt: “Es war eine konstruktive Analyse, kein Monolog”, so Schmidt. Er hofft, dass die Mannschaft selbst bei einem erneuten Negativerlebnis nicht wieder den Kopf, jedwede Konzentration verliert. Gegen Hansa habe man sich zu leicht beeindrucken und runterziehen lassen: “Gefühlt hatten wir bei jedem Tor einen Schockzustand.” Man habe die Fehler jedes einzelnen Spielers angesprochen, hart, aber sachlich: “Wir haben keinen an die Wand genagelt.”

Änderungen geplant

Nach der Aussprache, die etwas länger als sonst üblich dauerte, gingen Schmidt und seine Mannen aber schnurstracks daran, die schwere Partie in Ostwestfalen vorzubereiten. “Es ist dringend notwendig, nach vorn zu schauen. Es zählt jetzt nur der SC Paderborn”, bekräftigte Schmidt, der nach dem 2:1 im DFB-Pokal und dem 0:3 im Hinspiel das dritte Kräftemessen mit den Westdeutschen unbedingt wieder gewinnen will.

Um den Gegner zu überraschen, werde man Änderungen vornehmen, die wohl nicht nur durch den Ausfall von Daferner bedingt sind. Schmidt setzt im Mittelfeld aber noch nicht auf Winter-Neuzugang Adrian Fein, der erst seit Dienstag mit der Mannschaft trainiert, zuvor Corona und keine Spielpraxis hatte. “Adrian Fein ist noch keine echte Option. Er hat ein ordentliches Training absolviert, aber man merkt ihm an, dass er noch nicht so weit ist”, stellte Schmidt klar.