Drittliga-Mannschaft der Stunde: So hat Dynamo Dresden die Wende geschafft

Dresden. Während das Überraschungsteam aus Saarbrücken nach drei Remis in Folge seinen Vorsprung als Ligaprimus bis auf zwei Tore verspielt hat und nun am Samstag (14 Uhr) zum Derby nach Mannheim muss, bläst Dynamo Dresden zeitgleich im Heimspiel gegen den Zwölften KFC Uerdingen zum Angriff auf die Tabellenspitze. Anzeige

Erstmals seit dem 14. Mai 2016 könnten die Dynamo-Profis wieder den Platz an der Sonne erobern, den sie zuletzt als Drittliga-Meister 2015/16 innehatten. Damals stiegen sie unter Trainer Uwe Neuhaus in die 2. Bundesliga auf. Ein Ziel, das auch die Mannschaft unter dem aktuellen Trainer Markus Kauczinski anvisiert. 16 von 20 Drittliga-Trainern hatten die Schwarz-Gelben vor dem Saisonstart in einer DFB-Umfrage zum Topfavoriten gekürt, nun scheint sich das Gespür der Fachleute zu bewahrheiten. Nach vier Siegen in Folge und 10:2 Toren ist Dynamo das Team der Stunde, kann nun zeigen, dass seine teils namhaften Sommer-Neueinkäufe miteinander harmonieren.

Stammformation gefunden

Offenbar hat Kauczinski, der 2013 den Karlsruher SC aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga führte und 2015 mit dem KSC erst in der Relegation gegen den Hamburger SV knapp am Sprung in die Eliteliga scheiterte, nach einem Drittel der Saison seine Stammformation gefunden. Möglich war das, weil er wegen diverser Verletzungsausfälle und Sperren erst viel ausprobieren musste und dann – nach Abebben der Verletzungsprobleme – auch die besten seiner Optionen auswählen konnte. Insbesondere die Rückkehr von Routinier Marco Hartmann wirkte sich positiv aus.

Trainer Markus Kauczinski reißt die Arme hoch. Der Gelsenkirchener weiß, wie man aufsteigt. © imago images/photoarena/Eisenhuth

Mutige Einkaufspolitik

Den Grundstein für den aktuellen Erfolg – Tabellenzweiter war man zuletzt in der 2. Bundesliga am 11. September 2016 nach einem 2:0-Auswärtssieg in Hannover – bildete aber die Einkaufspolitik des neuen Sport-Geschäftsführers Ralf Becker. Mit Kauczinski und Chefscout Kristian Walter präsentierte er zügig 14 externe Neuzugänge. Gleich mit der ersten Verpflichtung – der des zweitligaerfahrenen Tim Knipping – setzte Becker ein Zeichen, das signalisierte: Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt!

Guter Mix im Team

Bei der Auswahl der Spieler setzte man auf technisch-versierte Typen unterschiedlichen Alters und Erfahrungsstandes, die aber alle hochmotiviert nach Dresden kamen. Mit Meier und Marvin Stefaniak sind nur zwei Leihspieler unter den Neuverpflichtungen. Und selbst die machen nicht den Eindruck, als ob sie Dynamo nur als Durchgangsstation betrachten. Rückkehrer Stefaniak weiß nach leidvollen Wanderjahren genau, was er am Verein hat. Noch stärker mit dem Club identifiziert sich der aus Halle heimgekehrte Mai, der sogar prompt zum Kapitän aufstieg.

Konsequenter Umbruch

Von den 14 Neuen standen zuletzt zweimal jeweils acht in der Startformation, die Kauczinski in der abgelaufenen Englischen Woche nur einmal auf einer Position veränderte. Wäre Mai beim 3:1 in Rostock nicht erkältet ausgefallen, hätte es wohl gar keinen Wechsel gegeben. Wie konsequent der Umbruch bei der Sportgemeinschaft ausfiel, das lässt sich noch besser ablesen, wenn man bedenkt, dass mit Torwart Kevin Broll, Linksverteidiger Chris Löwe (aktuell verletzt) und Innenverteidiger Kevin Ehlers nur drei Stammspieler des Vorjahres im Kader blieben. Für die Qualität der Neueinkäufe spricht, dass sie Löwe und Ehlers bisher gut ersetzen konnten.

Balance stimmt inzwischen

Standards, die neue Waffe