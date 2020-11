Dynamo Dresden kann gegen Unterhaching wieder mit Stefaniak und Mai planen

Dresden. Mit viel Zuversicht und größeren personellen Möglichkeiten geht Dynamo Dresden am Mittwochabend um 19 Uhr das Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching an. Trainer Markus Kauczinski kann gegen die Rand-Münchner auch wieder auf die zuletzt beim 3:1 in Rostock fehlenden Stammkräfte Sebastian Mai und Marvin Stefaniak zurückgreifen. „Die Personallage hat sich entspannt“, freut sich der Coach, der somit wieder mehr Optionen für die anstehende Aufgabe besitzt. Anzeige

Ob und inwiefern der 50-Jährige inmitten der Englischen Woche aber am Umbau des an der Ostseeküste erfolgreichen Teams interessiert ist, verriet der Gelsenkirchener einen Tag vor der Partie natürlich nicht. Doch er deutete zumindest an, dass Wechsel nicht zwingend seien: „Vier Tage - das ist schon eine Zeit, in der man sich erholen kann.“ Vor dem danach folgenden Auswärtsspiel am ersten Advent in Duisburg müsse man sich vielleicht eher Gedanken machen, versicherte Kauczinski auf der virtuellen Pressekonferenz am Dienstagmittag.

Dass die Schwarz-Gelben erstmals in dieser Saison den dritten Sieg in Serie schaffen können, das wäre für Kauczinski ein schöner Nebeneffekt, aber so oder so möchte der Coach die Hachinger bezwingen, um Dynamo noch fester in der Spitzengruppe der 3. Liga zu etablieren. Um gegen den Tabellen-17. zumindest Platz drei zu behaupten, brauche sein Team aber wieder eine ähnlich starke Einstellung wie gegen Rostock und 1860 München: „Entscheidend ist, dass wir die gleiche Energie, genau den gleichen Einsatz und genau das gleiche Feuer wie zuletzt aufbringen.“ Nur so werde es gelingen, böse Überraschungen wie bei der 1:2-Heimpleite gegen Zwickau zu vermeiden. Davor hatte die SGD auch zweimal gewonnen, aber es dann an der richtigen Einstellung gegen die Westsachsen fehlen lassen.

Nur drei Ausfälle bei Dynamo

Auch die Rot-Blauen aus der Münchner Vorstadt schätzt Kauczinski nicht als ungefährlich ein, obwohl die Hachinger derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen. Ganz im Gegenteil: „Das ist eine Mannschaft, die seit Jahren zu den technisch-stärksten der Liga zählt“, so der SGD-Coach. Die Truppe von Trainer Arie van Lent besitze unverkennbar Qualität: „Alles, was sie mit Ball machen, ist sehr gut.“ Dass Haching nur 17. ist, bewertet Kauczinski nicht über: „Sie haben noch zwei Spiele weniger absolviert, könnten auch 16 Punkte haben. Da wäre es schon fast ein Spitzenspiel.“