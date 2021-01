Dynamo Dresden kann trotz Schneefalls gegen Kaiserslautern spielen

Dresden. Anhaltende starke Schneefälle haben in den frühen Morgenstunden das Rudolf-Harbig-Stadion in eine Winterlandschaft verwandelt. Der Rasen in der Arena war komplett mit weißer Pracht überzogen, doch das erste Rückrundenspiel der Dresdner Dynamos kann stattfinden. Wie geplant kann die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern um 14 Uhr angepfiffen werden, denn Dynamo konnte den Platz innerhalb weniger Stunden beräumen.

Anzeige