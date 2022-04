Dynamo Dresden kann wieder auf Daferner und Königsdörffer zurückgreifen

Dresden. Es geht um verdammt viel am Sonntag, wenn ab 13.30 Uhr im Hardtwaldstadion der SV Sandhausen und Dynamo Dresden im Kellerduell der 2. Bundesliga aufeinandertreffen. Umso erfreulicher ist da aus Sicht der Dresdner, dass sie in dieser richtungsweisenden Partie zwischen dem Tabellen-15. und dem Tabellen-16. wieder auf ihre beiden besten Offensivkräfte zurückgreifen können. Top-Torjäger Christoph Daferner (12 Saisontore) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (4 Saisontreffer) stehen wieder zur Verfügung. Beide trainierten am Freitag mit der Mannschaft. Daferner hat seine Corona-Infektion überstanden, Königsdörffer einen Muskelfaserriss auskuriert. Beide werden wegen ihres Trainingsrückstandes wohl noch nicht in allerbester Verfassung für 90 Minuten sein, aber für Kurzeinsätze dürfte es langen. Anzeige

Torgefährliche Leute im Sturm brauchen die insgesamt eher abschlussschwachen Dresdner, denn Sandhausen steht in der Abwehr sehr kompakt. Um sie auszuhebeln, möchte Dynamo-Trainer Guerino Capretti spielerische Lösungen von seiner Mannschaft sehen: "Wir wollen den Gegner laufen lassen", so der 40-Jährige. Dynamo solle weniger den direkten Zweikampf suchen, die Heimmannschaft mit viel Ballbesitz und gutem Passspiel ermüden. Man wolle Sandhausens Schwächen ausnutzen. Die Gastgeber sind im Schnitt zweieinhalb Jahre älter als die Sachsen, nicht mehr die laufstärksten. Gerade gegen ein so erfahrenes Team können Daferner (24 Jahre) und Königsdörffer (20) mit ihrem hohen läuferischen Vermögen nützlich sein - solange ihre Kräfte reichen.

Dynamo-Fans aufgepasst ℹ️ In der #Faninfo findet Ihr nun alle wichtigen Informationen rund um die Auswärtsfahrt zum Spiel beim SV Sandhausen am kommenden Sonntag. 🖤💛 Los jetze, SGD 👉🏼 https://t.co/Tft9qqEcwU #SVSSGD #sgd1953 pic.twitter.com/yXzo5DlhrO — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 8. April 2022