Dynamo Dresden kassiert herbe Niederlage in München: Das sagen Spieler und Trainer

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Glückwunsch zum verdienten Sieg. Die erste Halbzeit war natürlich sehr schlecht, da haben wir nicht ins Spiel gefunden, weder spielerisch noch von der Mentalität – auch wenn wir hier und da gute Ansätze hatten, aber die haben wir am Ende verstolpert. Folgerichtig liegen wir zurück. In der zweiten Halbzeit sind wir direkt gut rausgekommen, haben Chancen für fünf Tore, machen diese Tore aber nicht. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt und haben dann das gemacht, was wir von Anfang an wollten. Aber am Ende hat es nicht gereicht, weil wir die erste Halbzeit verpennt haben, zwei Tore kassiert haben, hinterhergerannt sind. Es wird noch ein langer Weg, wir stehen immer noch am Anfang und müssen uns noch finden. Das wurde jetzt bestraft." ©