Dynamo Dresdens Keeper Mitrjuschkin will gegen „Brollo“ um den Stammplatz kämpfen

Heiligenstadt. Einer ist der Platzhirsch, bei dem die Nummer eins auf der Brust prangt, der andere will ihm diesen Rang streitig machen: Kevin Broll steht seit zwei Jahren als Stammtorwart von Dynamo Dresden zwischen den Pfosten. Doch Neuzugang Anton Mitrjuschkin weist freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass er in diesem Sommer nicht nach Sachsen gewechselt ist, um nur Ersatzkeeper zu werden. „Mein Ziel ist, dass ich hierher komme und um den Stammplatz kämpfe. Aber ich kenne und respektiere natürlich die bisherige Situation", offenbart der 25-Jährige seine Ambitionen.

Neuer Keeper motiviert

Auch wenn seine Chancen eher gering sein dürften, bei Dynamo alsbald in die Fußstapfen seines Landsmanns Stanislaw Tschertschessow zu treten, der von 1993 bis 1995 das Dresdner Tor hütete. Der ehemalige russische Auswahlkeeper ist nun Nationaltrainer, Mitrjuschkin spielte einst selbst für die russischen Junioren, wurde 2013 mit der U17 Europameister und bester Spieler des Turniers, in dessen Finale er mehrere Elfmeter hielt. „Die liegen mir. Wir werden auch Pokalspiele haben. Vielleicht kann ich das da ja zeigen“, hofft der neue SGD-Profi, der seine Stärke weniger in der Strafraumbeherrschung als auf der Linie sieht.

Bis heute steht er mit gleichaltrigen EM-Stars in Kontakt, darunter Monacos Alexander Golowin und Bergamos Alexei Mirantschuk. Ob es für ihn selbst irgendwann für die „Sbornaja“ reicht? „Wichtig ist, im Verein zu spielen, dann muss Tschertschessow entscheiden“, weiß Mitrjuschkin. Bei Zweitliga-Kontrahent Fortuna Düsseldorf schaffte er es vergangene Saison allerdings nur einmal in den Spieltagskader, ohne zum Einsatz zu kommen. Als dritter Torwart blieben ihm nur gelegentliche Einsätze in der Regionalliga-Truppe der Rheinländer. Trotzdem gibt er gegen den nur wenige Monate älteren, aber deutlich zweit- und drittligaerfahreneren Kevin Broll nicht gleich klein bei.





Gute Truppe, hohes Niveau

Und genau so positiv, wie der Ex-Großaspacher über ihn spricht, redet auch der frühere Akteur von Spartak Moskau und dem schweizerischen FC Sion über seinen Konkurrenten: „Broll ist ein super Torwart und ein feiner Mensch. Er arbeitet jeden Tag mit 100 Prozent. Das gefällt mir. Das wird ein interessanter Kampf um den Stammplatz mit viel Respekt. Wir arbeiten zusammen, unterstützen und pushen uns gegenseitig. Die Torhüter sind ein eigenes kleines Team innerhalb der Mannschaft. Sich dabei gut zu verstehen, ist sehr wichtig. Am Ende entscheidet dann der Trainer, wer spielt.“

Das sieht „Brollo“ ähnlich: „Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde, dass wir jetzt eigentlich eine gute Torwarttruppe haben, wo sich keiner rausnehmen kann und das Niveau hochgehalten wird.“ Der dritte Keeper im Bunde, Patrick Wiegers, ist aktuell noch wegen seines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Im Trainingslager verstärkt deshalb Erik Herrmann aus Dynamos U17 die Torhüterriege. „Erik hat noch ein bisschen Rückstand, er ist auch erst 16. Aber wenn dann ,Wiege‘ und Anton beide da sind, wird das Training schon sehr viel Spaß machen. Da verbessert man sich automatisch“, sagt Kevin Broll.

Torhüter als "Depp und Held"

Das wird in den anstehenden Duellen gegen die finanziell besser gestellten Clubs, bei denen starke Stürmer anheuern, auch nötig sein. „Wir haben in den letzten Spielen hinten gut agiert. Die Defensive muss stehen, das trainieren wir“, sagt Broll. Seit er in Dresden angekommen sei, habe er gelernt, sich auf seine eigene Leistung zu konzentrieren. „Wenn man sich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, kann das für dich tödlich sein, weil du selbst nicht zu 100 Prozent bei der Sache bist oder dich zu schnell über irgendetwas aufregst. Ich denke, dass ich da eine gute Balance gefunden habe zwischen Ruhepol sein und auch mal zwischen die Planken zu hauen.“