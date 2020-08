Dynamo Dresden kehrt aus dem Trainingslager zurück

Heilbad Heiligenstadt. An Tag neun des Trainingslagers im Eichsfeld geht es für Fußball-Drittligist Dynamo Dresden zurück nach Hause. An diesem Donnerstag treten die Profis und der Betreuerstab die rund dreistündige Busreise nach dem Mittagessen in Heilbad Heiligenstadt an. Zuvor steht noch das vormittägliche Auslaufen an. In Dresden haben die Profis nun zwei freie Tage, bevor am Sonntag das nächste Training ansteht.

Kommunikation und Miteinander funktionieren

„Es war wirklich anstrengend und tut auch mal gut, wenn wir jetzt ein bisschen runterfahren können. Wir haben körperlich ziemlich viel gearbeitet, aber auch im taktischen Bereich“, lautet die Bilanz von Dynamo-Angreifer Pascal Sohm, der ergänzt: „Wir haben gefunden, was uns von den Spielertypen her ausmachen kann und wie wir das ins System reinpacken. Man hat die Menschen hinter dem Spieler näher kennengelernt. Das ist das wichtige am Trainingslager, dass man weiß, wie der andere tickt.“

Marco Hartmann hat trotz der 0:2-Niederlage vom Mittwoch gegen Norwich City ein „gutes Gefühl“, was die Entwicklung der neuen Mannschaft der Schwarz-Gelben angeht: „Ich will das Spiel nicht schönreden. Es war klar, dass uns Norwich deutlicher aufzeigen wird als andere Gegner, was in unseren Abläufen noch nicht funktioniert. Wir hatten schon in der Halbzeitpause reagiert und Dinge verändert, die danach besser geklappt haben. Dafür sind Testspiele da. Der Prozess ist auch nicht in zwei Wochen abgeschlossen.“

Die Kommunikation und das Miteinander auf dem Platz funktionieren aber schon gut, meint Hartmann: „Da werden viele Ansagen gemacht, zielorientiert diskutiert und umgesetzt. Das ist ganz wichtig“, so der Eichsfelder am Ende des Vorbereitungscamps in seiner Heimat. Offensichtlich wurde aber auch, woran es mangelt: „Wir müssen noch daran arbeiten, dass wir unsere Chancen auch in Zählbares ummünzen. Mit etwas mehr Auge und Konsequenz hätten wir das eine oder andere Tor machen können“, ärgert sich Pascal Sohm.

Sohm möchte Platz in der Startelf

Hartmann und Sohm eint, dass beide vom Halleschen FC zur Sportgemeinschaft wechselten – einer schon 2013, der andere in diesem Sommer. Bei der SGD sei der Konkurrenzkampf um die Stammplätze um einiges härter, meint Neuzugang Sohm. Denn sie habe den Anspruch, in der 3. Liga am Ende ganz oben zu stehen, und daher auch einen in der Breite gut besetzten Kader mit Qualität. „Wir werden alle Spieler brauchen. Wir müssen alle erst mal schauen, dass wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, um es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen“, sagt Sohm.

Auch er selbst möchte natürlich seinen festen Platz in der Startelf. Trainer Markus Kauczinski bringt ihn auf dem rechten Angriffsflügel, doch auch als Mittelstürmer feierte Pascal Sohm schon Erfolge: „Ich bereite gern Tore vor, habe eine ganz gute Flanke und ein gutes Auge für den Mitspieler. Aber es macht natürlich auch Spaß, am Ende den Ball über die Linie zu drücken. Ich versuche mein Bestes dort, wo ich aufgestellt werde“, so der 28-Jährige.

Generalprobe gegen Erzgebirge Aue

Unterdessen hat der von Bayern München II gekommene und erst im Trainingslager vorgestellte Paul Will gegen die „Canaries“ aus England ein gelungenes Debüt für Dynamo gefeiert, nachdem er zur Halbzeitpause für Marco Hartmann eingewechselt wurde. Und der erkennt die starke Leistung des 21-Jährigen, der ihm dem Platz im defensiven Mittelfeld streitig machen möchte, auch an: „Er war einer der auffälligeren Spieler, hat zwei drei sehr gute Verlagerungen gespielt mit links und war immer schön griffig. Man hat ihm direkt angesehen, dass er jeden Zweikampf annehmen will, und er hat auch viele Bälle gewonnen“, lobt Hartmann.