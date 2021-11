Dynamo Dresden kritisiert Wettbewerbsnachteil durch Zuschauer-Ausschluss

Dresden. Die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden sind enttäuscht über die verschärften Corona-Regelungen im Bundesland Sachsen. Diese sehen unter anderem auch einen Zuschauer-Ausschluss bei Fußballspielen vor. „Die Entscheidungen, so notwendig sie angesichts der mittlerweile entstandenen Situation sind, bringen Veranstalter wie die SG Dynamo Dresden erneut unverschuldet in wirtschaftliche und atmosphärische Schwierigkeiten“, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. „Wir machen Fußball für Menschen – es ist ermüdend, dass weder funktionierende noch verschärfte Hygienekonzepte im Rudolf-Harbig-Stadion überhaupt keine Anwendung finden dürfen.“