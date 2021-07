Dynamo Dresden lädt zum öffentlichen Training ein

Dresden. So oft konnten die Fans ihre Lieblinge in den letzten Monaten nicht sehen, daher werden einige sicher gern auf das Angebot der Schwarz-Gelben zurückkommen, die Mannschaft an diesem Dienstag ab 10 Uhr beim ersten öffentlichen Training der Saison zu beobachten. Bis zu 100 Anhänger dürfen sich auf dem Gelände der Walter-Fritzsch-Akademie umschauen, wenn die Profis von Trainer Alexander Schmidt schwitzen und sich für den Saisonstart am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt den letzten Schliff holen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, geöffnet ist das Gelände ab 9.30 Uhr.

