Dynamo Dresden lässt Einsatz von Ehlers und Herrmann gegen den KSC noch offen

Dresden. Dass Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC ohne die Unterstützung seiner Fans auskommen muss, bedauern die Schwarz-Gelben zwar, doch das dämpft ihren Ehrgeiz nicht. Trainer Alexander Schmidt wiederholte am Freitagnachmittag seine schon nach dem Spiel in Regensburg (1:3) getätigte Kampfansage: "Diese Widerstände müssen wir annehmen, sie als Herausforderung sehen - das werden wir machen." Er dankte den Fans, die im Vorfeld des KSC-Spiels nicht abtauchten: "Sehr viele Leute haben uns angesprochen, uns angeschrieben, dass sie zu 100 Prozent hinter uns stehen." Das gebe der Mannschaft ein gutes Gefühl. Sie sei - leider - die Geisterspiele schon aus der letzten Saison gewohnt, trotz der unschönen Begleitumstände durch die Corona-Pandemie aufgestiegen. Man werde auch jetzt versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Anzeige

"In der heutigen Zeit passieren solche Dinge"

Gegen den KSC, der zuletzt 4:0 bei Hannover 96 gewann und damit das Ende der Amtszeit von 96-Trainer Jan Zimmermann besiegelte, kann Schmidt möglicherweise wieder auf die zuletzt wegen Corona-Quarantäne fehlenden Kevin Ehlers und Luca Herrmann zurückgreifen. "Beide sind freigetestet und wären einsatzbereit", so Schmidt. Sie hätten kaum Symptome nach ihrer positiven Testung gezeigt, die Infektion gut überstanden. Er möchte aber noch das Samstagstraining abwarten und erst dann entscheiden, ob er das Duo tatsächlich schon wieder bringt, da beide noch Trainingsrückstand haben. Offen ist auch, ob Ex-Kapitän Mai im Spiel dabei ist. Der 27-Jährige war wegen einer schweren Angina eine Weile im Training nicht mit von der Partie.

Dass sich Mai von einer Falschmeldung im Internet, wonach er wegen eines laufenden Verfahrens suspendiert sei und Dynamo die Vertragsauflösung prüfe, aus dem Konzept bringen lassen könnte, glaubt Schmidt nicht. Er wolle das Thema nicht so hoch hängen: "In der heutigen Zeit passieren solche Dinge. Solange sie nicht unsere Bankkonten hacken, mache ich mir keine Sorgen." Er schaue nur, ob Mai - als groß gewachsener Spieler gegen KSC-Mittelstürmer Philipp Hofmann allemal eine Überlegung wert - fit genug sei, um am Sonntag seine Aufgaben zu erfüllen.

Einsatzfreude von der erste Minute an

Vor dem 1,95 Meter großen Hünen Hofmann (acht Saisontreffer) warnte der Coach durchaus noch einmal. Der kopfballstarke Mittelstürmer der Badener sei in der Liga "herausragend", das habe man im Training berücksichtigt. Doch auch andere Spieler des kommenden Gegners schätzt der Augsburger als gefährlich ein. Dazu zählt mit Linksbeiner Philip Heise auch ein Ex-Dynamo. Der 30-Jährige (2017 bis 2019 in Dresden) bereitete immerhin schon sieben Saisontore vor. "Was sie herausragend machen, sind die Flankenläufe über die linke Seite", attestierte Schmidt den Karlsruhern eine besondere Stärke. Da müsse man Mittel und Wege finden, Heise auszuschalten.