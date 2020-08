Dynamo Dresden leiht Stürmer Jeremejeff nach Enschede aus

Dresden. Wie die Elbestädter am Dienstagabend bekanntgaben, wird der 26 Jahre alte Angreifer für ein Jahr plus Kaufoption an den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede ausgeliehen. „Wir haben im Zuge der Kaderplanung betont, dass wir Spieler bei Dynamo brauchen, die sich zu 100 Prozent mit unserem Weg und den Zielen des Vereins identifizieren. Alex kam in der Sommerpause mit einem konkreten Wechselwunsch auf uns zu. Zusammen mit dem Spieler haben wir eine für beide Seiten gute Lösung gefunden“, wird Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert.