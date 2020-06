"Habe das Gefühl, dass uns etwas geklaut wurde": Dynamo Dresdens Löwe legt gegen DFL nach

Dresden. Chris Löwe legt nach. Der Kicker der SG Dynamo Dresden hat seine deutliche Kritik an der Deutschen Fußball Liga (DFL) erneuert. „Was mich so aufgewühlt hat: Wenn du am Ende in einem fairen Wettbewerb absteigst, dann musst du dir am Ende selbst an die Nase fassen, weil es einfach nicht gereicht hat. Jetzt aber habe ich das Gefühl - und ich spreche für den ganzen Verein -, dass uns etwas geklaut wurde“, sagte Löwe am Freitag in einem Interview bei Sport 1.