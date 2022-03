Dynamo Dresden löst Vertrag mit Ex-Chefcoach Alexander Schmidt auf

Dresden. Dynamo Dresden und Ex-Trainer Alexander Schmidt haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das bestätigte der 53-Jährige am Montagabend im Sport1-Fernsehen. „Ich habe mich geeinigt mit Dynamo, dass wir den Vertrag am 30.4. auflösen. Ich könnte quasi zum 1.5. wieder was machen“, blickte Schmidt voraus.

Anzeige