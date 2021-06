Dynamo Dresden löst Vertrag mit Vasil Kusej vorzeitig auf

Dresden. Dynamo Dresden hat den ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag mit Vasil Kusej aufgelöst. Das gab der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. "Nach einigen Gesprächen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für alle Beteiligten jetzt das Beste ist, die Zusammenarbeit an dieser Stelle nicht weiter fortzusetzen2, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

