Dynamo Dresden missbilligt Pyroshow im K-Block

Dynamo freute sich zwar über ein ausverkauftes Haus, das in Corona-Zeiten nicht selbstverständlich ist und viel Geld in die leeren Kassen spült, aber dass ein dicker Batzen “Kohle” gleich wieder für Strafzahlungen drauf geht, das behagt der Vereinsführung gar nicht - vom Imageschaden einmal ganz zu schweigen. Am Sonnabend verurteilte der Verein in einer Mitteilung, was da vor dem Freitagspiel im Stehplatzbereich der Nordkurve passiert war: “Zum ersten Mal seit 754 Tagen durfte das Rudolf-Harbig-Stadion wieder vollständig ausgelastet werden, wofür sich Verein und Landeshauptstadt gemeinsam im Sinne aller eingesetzt hatten. Vor diesem Hintergrund ist es sehr enttäuschend, dass dieser wunderbare Rahmen durch das Zünden von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern sowie durch Wurfgeschosse gestört wurde. Die SGD verurteilt dies in aller Deutlichkeit und unterstreicht: Sollten diesbezüglich Täterinnen und Täter ermittelt und identifiziert werden, wird der Verein mögliche Strafen umlegen undd behält sich vor Stadionverbote auszusprechen. Zudem wird die SGD die Vorfälle selbstverständlich intern aufarbeiten.”