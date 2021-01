Dynamo Dresden mit Mörschel gegen Mannheim?

Dresden. In der 3. Liga geht es für Dynamo Dresden weiter Schlag auf Schlag. Am Sonnabend erst feierten die Schwarz-Gelben in einem wahren Spektakel zum Rückrundenauftakt einen 4:3-Heimsieg. Und an diesem Montag sitzen sie vormittags im Flugzeug nach Frankfurt, um die Reisezeit zum nächsten Auswärtsspiel zu verkürzen. Anzeige

Doch bevor die Sportgemeinschaft am Dienstagabend (19 Uhr) bei Waldhof Mannheim gastiert, stehen am Montagnachmittag und Dienstagmorgen noch zwei Trainingseinheiten sowie eine taktische Videoanalyse des nächsten Gegners an. „Waldhof Mannheim ist eine spielstarke Mannschaft. Sie hat verschiedene Systeme in letzter Zeit gespielt, ist immer heiß und aggressiv und sehr kompakt“, warnt Dresdens Cheftrainer Markus Kauczinski.

„Wollen unser eigenes Spiel durchziehen“

„Wir sind nicht umsonst die beste Abwehr gewesen, ich glaube, wir sind es immer noch. Wir hatten vom Timing ein paar Probleme, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir das wieder hinkriegen“, sagt der Cheftrainer. Gegen die offensivstarken Mannheimer ist Besserung unbedingt erforderlich. „Die werden sich genauso um uns kümmern müssen. Wir schauen mehr auf uns als auf den Gegner, wollen unser eigenes Spiel durchziehen“, hofft Kauczinski darauf, dass am Ende erneut mehr Tore auf der Habenseite stehen, als Bälle in Kevin Brolls Kasten gelandet sind.

Mörschel durchaus eine Option

Im Mittelfeld werden wohl Paul Will und Julius Kade agieren. Vielleicht auch gemeinsam mit Winter-Neuzugang Heinz Mörschel, der noch am 17. Januar bei Uerdingens 1:1 für seinen alten Verein gegen die Mannheimer getroffen hatte. „Ich habe mir das Spiel in der Vorbereitung angeschaut. Er hat einen guten Abschluss“, erklärt Markus Kauczinski. Mörschel sei durchaus eine Option, sogar von Beginn an. Allerdings kennt er die Mannschaft und die Laufwege noch nicht so gut.