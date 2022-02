Dynamo Dresden mit zwei Startelf-Änderungen gegen Heidenheim

Dresden. Eine knappe Woche nach dem 0:0 beim SC Paderborn geht Dynamo Dresden an diesem Freitagabend wieder auf Punktejagd. Ab 18.30 Uhr ist der 1. FC Heidenheim zu Gast im Rudolf-Harbig-Stadion. Dabei wollen die Schwarz-Gelben auch Wiedergutmachung für den vorangegangenen Auftritt vor heimischem Publikum betreiben, der mit 1:4 gegen Hansa Rostock verloren ging.

Gerade im Vergleich zum torlosen Remis in Ostwestfalen will Trainer Alexander Schmidt diesmal auch wieder mehr für die Offensive tun. Dabei kann er wieder auf seinen zuletzt gelbgesperrten Tor-Torschützen Christoph Daferner zurückgreifen, der erwartungsgemäß in die Startelf rückt – ebenso wie Ransford-Yeboah Königsdörffer. Für das Duo müssen die Offensivkräfte Brandon Borrello und Oliver Batista-Meier auf die Ersatzbank.