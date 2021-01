Dynamo Dresden möchte auch in München Aufstiegskurs halten

Dresden. Mit hoher Eigenmotivation und einer großen Portion Selbstbewusstsein geht Dynamo Dresden am Montagabend (19 Uhr) im Stadion an der Grünwalder Straße das erste Punktspiel im neuen Jahr bei Türkgücü München an. Der Tabellenführer der 3. Liga möchte in den verbleibenden 21 Begegnungen den Platz an der Sonne mit allen erlaubten Mitteln verteidigen und somit auch gleich das erste Kräftemessen in der Liga für sich entscheiden. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker machte am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel klar, dass der Aufstieg in die 2. Bundesliga schon in diesem Jahr gelingen soll. Zwar nahm der Leonberger das A-Wort nicht in den Mund, doch seine Umschreibungen ließen keine Zweifel am Ziel der Schwarz-Gelben: „Wenn du Anfang Januar Tabellenführer bist, willst du am Ende der Saison nicht Vierter werden.“

