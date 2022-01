Dynamo Dresden muss länger auf Luca Herrmann verzichten

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss auf Luca Herrmann verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt aufgrund einer Verletzung am linken Knie mehrere Wochen aus. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Der 22-Jährige hat sich für eine konservative Therapie entschieden und wird diese Rehamaßnahme – in Abstimmung mit Dynamos medizinischem Team – zunächst in Freiburg durchführen.

