Dynamo Dresden muss seine Startelf gegen Werder Bremen umbauen

Dresden. Nicht nur wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Panagiotis Vlachodimos, der sich beim 0:1 vergangenen Wochenende in Darmstadt einen Kreuzbandriss im linken Knie zuzog, muss Alexander Schmidt seine Startformation vor dem kommenden Heimspiel umbauen. Der Trainer von Dynamo Dresden kann am Sonntag (13.30 Uhr) beim Knaller gegen Werder Bremen auch nicht auf Julius Kade zurückgreifen, der am Böllenfalltor Gelb-Rot gesehen hat und somit gesperrt ist. Mindestens zwei Änderungen sind damit bei Dynamo unumgänglich.

