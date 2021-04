Dynamo Dresden muss wochenlang auf Mörschel und Meier verzichten

Der 23-jährige Mörschel zog sich die Verletzung beim Spiel in Unterhaching (0:2) zu. Nach seiner Einwechslung in der 62. Spielminute erwischte es den Ex-Krefelder bei einem Zweikampf. „Das ist für mich jetzt natürlich eine Riesenenttäuschung. Obwohl es in der Szene im ersten Moment ordentlich wehtat, hätte ich nicht gedacht, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handelt, auch weil ich im Anschluss bis zum Ende weiterspielen konnte. Mein voller Fokus liegt jetzt erst einmal auf einer guten und schnellen Genesung“, erklärte der Mittelfeldspieler am Dienstagabend in einer Vereinsmitteilung.

Konzentration auf optimalen Heilungsverlauf

Beide Spieler werden der SGD in den kommenden Wochen, in denen es um den Aufstieg in die 2. Liga geht, nicht zur Verfügung stehen. Während Winterneuzugang Mörschel seit seinem Wechsel vom KFC Uerdingen im Januar dieses Jahres 13 Drittliga-Partien im SGD-Trikot bestritt, in denen ihm vier Tore und drei Assists gelangen, kam Meier in dieser Saison in 27 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er fünf Tore vorbereitete.