Dynamo Dresden nach Sieg bei Viktoria Köln in absoluter Feierlaune

Durchklicken: Dynamo Dresden in der Einzelkritik

(1) Kevin Broll: Muss das erste Mal in der 3. Spielminute hinter sich greifen, als Cueto einen Elfmeter halbhoch links ins Tor schießt – obwohl er noch leicht am Ball war, kann er den Einschlag nicht verhindern. Pariert in der 6. Minute bei einem Angriff der Kölner doppelt, hält erst gegen Koronkiewicz und unmittelbar danach den Nachschuss von Cueto. In der 34. Minute an der Strafraumgrenze aufmerksam und entscheidend vorm gegnerischen Offensivakteur am Ball. Auch in der 51. Minute am Boden zur Stelle. Starke Parade beim straffen Distanzschuss von Lorch in der 64. Minute. In der 65. mit dem Mega-Bock: Lässt einen eigentlich zentral auf ihn kommenden und somit sicher geglaubten Ball von Cueto durch seine Hände und hinter sich in die Maschen rutschen – 1:2. Hat großes Glück, dass dieser Fehler nicht spielentscheidend ist. Note 4. ©