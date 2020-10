Dynamo Dresdens Neuzugang Stefaniak: „Niemand kann mich mehr brechen“

Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein? Verrückt. Ich bin erst mal ins Maritim-Hotel gefahren und mir war irgendwie schwindlig. Ich konnte es selbst nicht glauben, dass ich wirklich wieder zurückkomme. Das war letztendlich wie ein Déjà-vu. Als ich hier ankam und alles angeguckt habe, muss ich sagen: Das ist der Wahnsinn, was hier aufgebaut worden ist mit dem neuen Trainingszentrum. Das habe ich noch nie so erlebt. Nur in Wolfsburg hatte ich ein ähnliches Gelände gesehen. Das ist utopisch, was hier passiert ist. Ich freue mich, hier zu sein und Gas geben zu können.

In der Vergangenheit wurde in mehreren Transferperioden darüber spekuliert, ob Sie zu Dynamo zurückkehren. Diesmal war das in der Gerüchteküche kein Thema. Wie kam der Wechsel denn nun doch zustande? Ich habe versucht, möglichst stillzuhalten. Es ist für mich eine Herzenssache. Schon die Jahre davor war das ab und zu ein Thema. Es ist jetzt endlich dazu gekommen, weil ich den Verantwortlichen vermittelt habe, dass ich für Dynamo brenne und wieder alles geben möchte. Heute im ersten Training habe ich gleich versucht, mich zu integrieren, Gas zu geben. In den letzten fünf Tagen hat sich das entwickelt. Die Anrufe wurden von Tag zu Tag immer intensiver – und so haben wir uns endlich wieder hier getroffen.

Der Erstkontakt ging also von Ihnen aus oder von Dynamo? Ich glaube, das Interesse war von beiden Seiten da. Es war wirklich ein Miteinander, wo wir angepackt haben und Dynamo mir das Vertrauen gegeben hat: Du kannst hier wieder anfangen, von Null starten.

Was war der Auslöser, die Ausleihe vom VfL Wolfsburg an Greuther Fürth ein Jahr eher als geplant zu beenden? Ich möchte nicht mehr über meine Vergangenheit reden. Es ist viel passiert, ich habe viel erlebt in den letzten drei Jahren. Ich möchte mich auf Dynamo konzentrieren, auf Dresden, und der Mannschaft und dem Verein weiterhelfen. Was anderes zählt für mich aktuell nicht.

Von der Mannschaft des Jahres 2017, die sie damals verlassen hatten, sind nicht mehr viele da ... Ja, Wahnsinn. Nur Kristian (Kaderplaner Walter/d. Red.), Henry (Pressesprecher Buschmann), Harti (Marco Hartmann), Wiege (Patrick Wiegers) und Tobias Lange (der Reha-Trainer).

Stimmt, dass Sie auch Sebastian Mai noch aus dem Nachwuchs kennen? Ja, das stimmt. Ich war B-Jugendlicher und habe bei ihm ab und zu in der A-Jugend gespielt. Aber ansonsten war es das schon.

Welchen Anteil haben Ihre Berater an dem Wechsel? Das ist ganz familiär und reibungslos abgelaufen. Frank Lieberam und Steffen Heidrich haben einen enormen Teil dazu beigetragen. Als es gestern endlich durch war, habe ich sie gleich zum Essen eingeladen. Was sie veranstaltet haben – für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich bin wieder zu Hause, etwas Besseres gibt es nicht für mich.

Auch der Hallesche FC soll Interesse gezeigt haben. Stimmt das? Die vergangenen Transfertage waren intensiv.. Halle hatte auch Interesse. Ich hatte mit dem Trainer gesprochen und vernünftig erklärt, warum ich diesen Schritt gehe. Weil ich ein Dresdner Junge bin und hierher möchte.

Es ist zunächst eine Leihe. Gibt es die Option, nach dem einen Jahr fest bei Dynamo zu bleiben? Ich muss vorsichtig sein, bin noch Spieler in Wolfsburg. Ehrlich gesagt hätte ich am liebsten einen lebenslänglichen Vertrag bei Dynamo unterschrieben. Ich habe viel erlebt, es war mir jetzt so enorm wichtig gewesen. Wenn ich meine Leistung abrufe und das dem Sportdirektor, dem Trainer und den anderen Verantwortlichen gefällt, wird sich das zeigen. Ich möchte gern bleiben.

Das klingt nach Reue, dass Sie damals gegangen sind und Dynamo in Richtung Bundesliga verlassen haben ... Nein, das ist keine Reue. Wenn da jemand kommt, würde jeder sagen: Ich würde das machen. Es hätte ja auch ganz anders laufen können in der ersten Liga: Stefaniak schlägt da voll ein und fertig. Dadurch, was ich über die Jahre erlebt habe, möchte ich, dass fair und ordentlich mit mir umgegangen wird. Ich möchte hier niemanden ärgern, sondern meinen Stiefel spielen. Jeder weiß, was ich kann, das möchte ich gerne wieder unter Beweis stellen. Ich bin jetzt wieder der Marvin, habe zu mir zurückgefunden. Ich hatte meinen Kopf zu oft in den Sand gesteckt und lange mit mir selbst zu tun. Aber ich bin wieder da, habe in den letzten drei Monaten so viel gearbeitet wie noch nie und viel Körperfett verloren. Meinen ganzen Babyspeck habe ich umgewandelt, um physisch so stark zu werden, dass ich robust auf dem Platz stehe.

Haben Sie die Saisonvorbereitung normal absolviert? Ich habe voll mittrainiert, Testspiele gemacht. Gerade zum Schluss hatte ich etwas ausgesetzt, weil Fürth mit mir etwas vorsichtiger machen wollte, um vorm möglichen Wechsel das Verletzungsrisiko zu minimieren Deshalb hatte ich letzte Woche vor allem Intervall-Läufe gemacht.

Würden Sie die letzten drei Jahre als Lehrjahre bezeichnen? Ja, intensiv. Ich hatte viele Tiefen, einige Höhen. Ich hatte Trainer, die mir weitergeholfen und mir meine Grenzen aufgezeigt haben, vor allem in Wolfsburg. Ich habe viel gearbeitet und zugelegt im physischen Bereich. Aber vor allem habe ich als Mensch viel dazugelernt. Ich bin 25, muss versuchen, auf dem Platz zu reden, der Mannschaft ein bisschen nach vorn zu helfen. Ich habe so einen harten Kern in mir entwickelt und glaube, niemand kann mich mehr brechen. Es ist schon schwer, mich jetzt aus der Bahn zu werfen.

Was hat Sie denn so stark gemacht, um diese Tiefen durchzustehen? Vor allem meine Familie. Ich bin seit einem Jahr verheiratet, meine kleine Tochter kam vor zwei Jahren zur Welt. Immer wenn mich jemand ärgern möchte, denke ich an sie und an das Lied aus dem Musical Tarzan, das wir jeden Abend singen, wenn sie ins Bett geht. Dann bringt mich nichts mehr aus der Ruhe.

Bringen Sie Ihre Familie mit nach Dresden? Ich wohne erst einmal im Hotel. Mein Telefon hat gestern nur vibriert. Ich muss die Gedanken ordnen und alles planen. Meine Familie will am liebsten hierher. Die große Tochter, die meine Frau mit in die Ehe gebracht hat, geht in die Schule. Deswegen hatte ich damals in Fürth für zwei Jahre unterschrieben, weil ich wollte, dass sie dort die vierte Klasse fertigmacht und wir uns dann neu orientieren. Aber es ist eben leider kein Wunschkonzert. Jetzt müssen wir schauen, wie wir es regeln.

Welche Rolle stellen Sie sich jetzt bei Dynamo vor? Ich habe alles auf Null gedreht, und bin da, um der Mannschaft auf und neben dem Platz zu helfen. Ich stelle keine Ansprüche, ich muss nicht spielen. Im Profifußball wird nach Leistung abgerechnet und wenn ich die bringe, wird es der Trainer entscheiden. Auch, wenn ich von der Bank komme: So habt ihr noch keinen erlebt. Ich brenne einfach. Ich möchte Dresden helfen, dorthin zu kommen, wo es hingehört.

Auf welcher Position wollen Sie spielen? Ich habe in den letzten drei Jahren links gespielt, rechts gespielt, im zentralen Mittelfeld. Der Trainer hat mir gesagt, dass er möchte, dass ich variabel einsetzbar bin. Ich lasse mich auf alles ein, ich bin bereit und habe Lust, überall zu spielen – offensiv zumindest (lacht).

Bei so einer Rückkehr wird man daran gemessen, was man schon mal geleistet hat. Macht Ihnen das Sorgen? Nein, ich will bei mir bleiben und mich konzentrieren. Ich habe schon gesagt, man kann mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Wenn ich der Mannschaft nach vorne helfe und auch ohne Assist läuferisch und kämpferisch alles gebe, kann ich in den Spiegel gucken und sagen: Ich habe heute für die Mannschaft alles getan. Aber natürlich habe ich die Messlatte damals selbst hoch gelegt und will am besten wieder daran anknüpfen. Ich hoffe, der Knoten platzt schnell und ich finde meinen Spielrhythmus.

Haben Sie die ersten vier Spiele von Dynamo gesehen? Ja, ich habe jedes Spiel geguckt, war auch letzte Saison dabei und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich wäre am liebsten ins Stadion gekommen, aber da waren ein paar Reibungen da, über die ich nicht reden möchte.

Wenn man aus einer Pechsträhne kommt und die Rückennummer 13 nimmt, darf man aber nicht abergläubisch sein ... Meine Frau hat gesagt: Du hattest so viel Pech in den letzten Jahren gehabt – vielleicht bringt die 13 Glück.

Sie wissen, wie man mit Dynamo aufsteigt. Klappt das auch diesmal? Ich bin den ersten Tag hier, möchte solche Wörter nicht in den Mund nehmen. Wir können gerne später noch mal darüber reden. Ich glaube, die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial dafür. Sie hat eine gute Mischung. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, können wir das schaffen.