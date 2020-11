Dynamo Dresden nimmt langsam Fahrt auf

Dresden. Drei Spiele aus den vergangenen vier Partien, dazwischen nur die mit 1:2 knappe Last-Minute-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken: Dynamo Dresden befindet sich auf dem aufsteigenden Ast. Besonders die jüngsten Erfolge gegen 1860 München (2:1) und Hansa Rostock (3:1) taten den Schwarz-Gelben gut, nachdem es zu Saisonbeginn nur gegen Kellerkinder geklappt hatte. „Wir haben zweimal gegen welche aus der Tabelle gewonnen, die über uns waren. Ich hoffe, das geht weiter so, damit wir dann am Ende an der Spitze stehen“, freute sich Ransford Königsdörffer, der bei den drei letzten Siegen je einmal traf und dadurch mit gerademal 19 Jahren einer der aktuellen Erfolgsgaranten ist. Anzeige

Mittlerweile sind 1860 und Hansa jedenfalls hinter den Dresdnern, die in der 3. Liga nun Platz drei, den Aufstiegsrelegationsrang, erobert haben. Grundstock dafür waren beim Ostduell am Sonnabend hocheffiziente erste 45 Minuten gegen Trainer Jens Härtels ambitioniertes Team von der Ostsee. „Am Ende haben wir ein ausgeglichenes Spiel gegen eine starke Rostocker Mannschaft aufgrund der ersten Halbzeit gewonnen“, schätzte Dynamos Chefcoach Markus Kauczinski anschließend ein. Auch Christoph Daferner und Marco Hartmann hatten für die Gäste aus Sachsen getroffen und sie 3:0 in Front gebracht.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 3:1-Erfolg an der Küste! Wichtiger Auswärtserfolg für Dynamo Dresden: Die Kauczinski-Elf setzte sich mit 3:1 beim FC Hansa Rostock durch. ©

Neben dem 4:1-Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV dürfte diese Spielphase eine von Dynamos besten in der bisherigen Saison gewesen sein. „Wir haben sehr starke Passagen gehabt. Natürlich wächst da auch das Selbstbewusstsein. Dieser Mut, auch diese Abläufe von den hinteren Spielern im Nachschieben, das wird immer besser. Das waren keine Geschenke, die wir da angenommen haben, sondern wir haben das gut rausgespielt. Das erste Tor muss man erst mal machen. Da muss man sein, das muss man anlaufen. Das haben wir sehr mutig getan. Wir hatten immer wieder hohe Phasen, wo wir sehr gut gepresst haben“, bilanzierte der 50-jährige SGD-Trainer.

Mit Kampfgeist und Willensstärke

Doch Kauczinski sieht weiter Verbesserungsbedarf, denn nicht immer hatten seine Schützlinge die Hanseaten im Griff – vor allem gegen Ende des ersten Durchgangs, als die Heimelf auf 3:1 verkürzte. „Zu dem Zeitpunkt war Rostock stärker, da haben wir uns nicht mehr so befreien können, wie ich mir das vorstelle, und ein bisschen Probleme im Zugriff gehabt. Von der Defensive war es in der zweiten Halbzeit besser“, resümierte er. Dann jedoch lief nach vorn wesentlich weniger. Selbst bei sich bietenden Konterchancen in der Schlussphase blieb Dynamo zu harmlos.

Auch Abwehrchef Marco Hartmann, mit Kampfgeist und Willensstärke wohl der beste Mann auf dem feuchten und tiefen Rostocker Rasen, mahnte: „In Zukunft müssen wir mit so einer Führung im Rücken schon noch besser im Ballbesitz sein.“ Denn dann könne man solche Situationen effektiver beherrschen, ohne zu sehr in die Defensive gedrängt zu werden. Schließlich hatten die Mecklenburger fast die gesamte zweite Halbzeit lang die Partie bestimmt, auch wenn sie sich letztlich an der Dresdner Hintermannschaft die Zähne ausbissen. Bei einem Anschlusstor zum 3:2 hätte die Begegnung kippen können.

Doch das fiel nicht – das Verteidigungsbollwerk stand. Genau ein Gegentor pro Spiel sind aktuell der Bestwert der gesamten Liga. „Vor allem in den letzten Partien konnten wir gegen zwei Topmannschaften zeigen, wie schwer es gegen uns sein kann, zu Chancen zu kommen, wenn wir unsere Leistung abrufen. Die komplette Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet. Das macht es dann natürlich auch einfacher, unser Offensivspiel aufzuziehen, wie das Spiel gegen Hansa Rostock gezeigt hat. Daraus können wir viel Selbstvertrauen ziehen“, erklärte Abwehrhüne Tim Knipping.

Erfolgreich zur Wehr setzen

Doch auch der Schlussmann hat seinen Anteil daran. Torwart Kevin Broll hielt seinen Kasten in elf Partien viermal sauber – gemeinsam mit Wehens Ex-Dynamo-Keeper Tim Boss ebenfalls die Topmarke in Liga drei. „Das ist erst einmal natürlich ein schöner Zwischenstand, der in der Nachbetrachtung allerdings noch deutlich höher ausfallen könnte. Ich habe in manchen Partien nicht wirklich geglänzt und hatte auch ein paar Patzer drin“, zeigte sich Broll selbstkritisch und ergänzte: „Aber die Mannschaft hat zuletzt gut verteidigt, sodass wir mit unserer Defensivleistung bis hierhin größtenteils durchaus zufrieden sein können – Luft nach oben gibt es selbstverständlich immer.“