Dynamo-Dresden-Omi Ingrid Beier gestorben

Wie viele andere, die sie kannten, schätzte er Ingrid Beier nicht nur wegen ihrer Dynamo-Begeisterung, sondern auch für ihre Warmherzigkeit und Willenstärke. Beier, die am 13. Februar 1945 den ersten großen Bombenangriff auf Dresden im Zirkus Sarrasani überlebt hatte und deren Familie beim letzten Luftangriff am 17. April in Cotta ausgebombt worden war, meisterte schwere Zeiten. Die Hungerjahre nach dem 2. Weltkrieg überstand sie in Mecklenburg, lernte dort ihren Mann kennen, doch die Ehe zerbrach. Mit zwei Töchtern und einem Sohn kehrte sie 1954 nach Dresden zurück, arbeitete von da an bei den Verkehrsbetrieben als Schaffnerin und Straßenbahnfahrerin und verfolgte, was bei Dynamo passierte.