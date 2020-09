Dynamo Dresden peilt in Kaiserslautern die ersten Punkte an

Anzeige

Dresden. Nach dem sensationellen 4:1-Pokalerfolg gegen den Zweitligisten Hamburger SV und einem Tag Pause bereitet sich Dynamo Dresden seit Mittwochmittag auf das erste Punktspiel der neuen Saison vor. Am Freitag (17.45 Uhr/ARD live) gastieren die Schwarz-Gelben auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Vor knapp 5000 Zuschauern - mehr sind im über 50.000 Fans fassenden Fritz-Walter-Stadion wegen Corona leider nicht zugelassen - wollen die Pokalhelden von Trainer Markus Kauczinski auch die ersten Punkte in der 3. Liga einfahren. “Ich hoffe, dass wir den Schwung aus dem Pokal mitnehmen können”, sagte Kapitän Sebastian Mai.

“Ich versuche, die Stimmung hoch zu halten”, fügte der im Sommer aus Halle verpflichtete Dynamo-Rückkehrer an. Seine Mannschaft wolle erneut aggressiv in die Partie gehen, möglichst die Initiative übernehmen, so Mai.

Dynamo Dresdens Trainer Kauczinski über das Personal vor dem Lautern-Spiel

In der Pfalz müssen die Dresdner, die mit dem Flugzeug nach Frankfurt/Main fliegen und dann mit dem Bus weiterfahren, erneut auf wichtige Spieler verzichten. Neben Justin Löwe (Schulter-OP) und Kevin Ehlers (Sprunggelenksprobleme) fehlt diesmal auch der Ex-Lauterer Chris Löwe. Er muss noch ein Spiel Sperre wegen seiner Roten Karte aus dem letztjährigen Punktspiel in Sandhausen absitzen und kann bei seinem früheren Verein - anders gegen den HSV - nicht mitwirken. Für ihn wird Jonathan Meier als Linksverteidiger auflaufen, kündigte Kauczinski an. Fraglich ist noch, ob Routinier Marco Hartmann rechtzeitig fit wird. Der Eichsfelder fehlte gegen den HSV wegen eines Infektes, sollte aber am Mittwochnachmittag das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren.

Kauczinski: “Das wird ein ganz anderes Spiel” In Kaiserslautern fordert der Dresdner Trainer wieder ein mutiges Auftreten, Dynamo könne sich nicht mehr auf den Lorbeeren vom Montagabend ausruhen, müsse voll konzentriert und erneut mutig in das erste Punktspiel gehen: “Jeder muss wissen, dass der Pokal vorbei ist. Das war ein Sahnetag, und wir wollen auch alles tun, damit wir so etwas öfter haben, aber jedes Spiel startet bei 0:0.” Der Trainer glaubt: “Es wird ein ganz anderes Spiel, auf das wir uns wieder einstellen müssen.”