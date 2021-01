Dynamo Dresden plant keinen personellen Umbruch im Aufstiegsfall

Dresden. Bei einem möglichen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga will Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden nur bedingt personell nachrüsten. "Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, mit der wir weiterplanen - egal, in welcher Liga wir spielen", sagte Sportchef Ralf Becker der Sportbild (Dienstag). Er benötige daher keine Schublade, in der zehn Neuzugänge für den Aufstiegsfall liegen.

