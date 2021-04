Dynamo Dresden plant Zuschauer-Rückkehr noch in dieser Saison: "Hoffnung nicht aufgegeben"

Dresden. Fußball-Drittligist Dynamo Dresden will noch in dieser Saison wieder vor Zuschauern spielen. Das sagte der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlend der Sächsischen Zeitung (Donnerstag). "Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, die letzten beiden Heimspiele in dieser Saison vor Zuschauern austragen zu können", sagte Wehlend.

