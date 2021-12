Dynamo Dresden mit positiver Jahres-Bilanz: "Wir definieren Krise als produktiven Zustand"

Dresden. Abstieg und drastische Einschnitte aufgrund der Corona-Krise – das Jahr 2020 war zweifelsohne ein besonderes in der Vereinsgeschichte von Dynamo Dresden. Das Jahr 2021 stand dem in nichts nach, wie die Bilanz zeigt, die Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend und sein fürs Sportliche zuständiger Kollege Ralf Becker in einem Interview auf dem Youtube-Kanal Dynamo-TV zogen. Die Pandemie hält an und die Schwarz-Gelben schafften die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga.

